"El Parlamento decidirá, y lo digo, si nos atienden pues nos parecerá razonable y si no nos atienden pues pensamos que será un error", ha añadido el líder de la patronal, que ha calificado como "trampa" la propuesta de acompañar esta medida con ayudas a las pymes. "El daño real se está haciendo a los pequeños empresarios, a los autónomos, a esos comercios de barrio, a esos bares, ese es el daño real, se le está haciendo a esa gente. Se pueden ahorrar las ayudas a las pymes si no haces el daño", ha añadido. "Se ha jugado un monólogo social, no hemos tenido un papel sobre la mesa hasta tres días antes", ha criticado.