Sergio Delgado 05 SEP 2025 - 14:00h.

Cerca del 70% de las personas que solicitan este tipo de permisos siguen siendo mujeres

El equilibrio entre la vida profesional y las responsabilidades familiares es un tema cada vez más relevante en la sociedad. Padres y madres buscan opciones legales que les permitan atender a sus hijos, a familiares en situación de dependencia o afrontar circunstancias imprevistas sin poner en riesgo su situación laboral.

Estos permisos no solo garantizan el derecho de las personas trabajadoras a cuidar de sus seres queridos, sino que también representan un mecanismo para reforzar la corresponsabilidad entre hombres y mujeres.

Qué son los permisos parentales por razones familiares

Los permisos parentales por razones familiares son autorizaciones que otorgan las normativas laborales para ausentarse del puesto de trabajo con el fin de atender necesidades vinculadas al cuidado de hijos menores, familiares con problemas de salud o situaciones urgentes en el hogar.

Estos permisos no deben confundirse con las excedencias, ya que en la mayoría de los casos mantienen la relación laboral activa, aunque con límites de tiempo definidos.

En España, la última reforma laboral y la trasposición de la Directiva (UE) 2019/1158 sobre conciliación han ampliado el abanico de opciones para madres y padres.

Uno de los más comentados ha sido el permiso parental de hasta ocho semanas para el cuidado de hijos menores de ocho años, que puede disfrutarse de manera continua o fraccionada, y que ha supuesto un avance en el reconocimiento de los derechos familiares.

Situaciones en las que se aplican

El alcance de los permisos parentales por razones familiares es amplio, aunque las situaciones más frecuentes se relacionan con el cuidado de hijos e hijas pequeños, la atención de familiares enfermos o dependientes y las emergencias que surgen en el entorno doméstico.

Este tipo de permisos responden a la necesidad de adaptar la jornada laboral a las exigencias personales sin que ello implique renunciar a la estabilidad profesional.

Por ejemplo, en el caso de hospitalización de un menor, el trabajador puede ausentarse durante el tiempo necesario, siempre que se cumplan los requisitos legales.

Lo mismo ocurre si un ascendiente requiere cuidados puntuales o si se produce un imprevisto que exige presencia inmediata en el hogar. La flexibilidad que aportan estas medidas es clave para mitigar el estrés laboral y personal.

Duración y condiciones

La duración de los permisos parentales por razones familiares varía según la normativa vigente y los convenios colectivos aplicables. Algunos de ellos son retribuidos, mientras que otros no lo son, lo que genera diferencias significativas en el impacto económico sobre las familias. En este sentido, el coste de ejercer estos derechos se convierte en un factor relevante que muchas veces condiciona la decisión de solicitar el permiso.

Un informe del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de 2023 destacó que cerca del 70% de las personas que solicitan este tipo de permisos son mujeres, lo que demuestra que aún persiste una desigualdad en la distribución de las cargas familiares.

Beneficios para la conciliación

El uso de los permisos parentales por razones familiares tiene beneficios directos no solo para las personas trabajadoras, sino también para las empresas y la sociedad en su conjunto.