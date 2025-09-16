Zoe Armenteros 16 SEP 2025 - 12:59h.

Sumar plantea que la indemnización por despido improcedente tenga "una reparación real de los daños causados" a los trabajadores"

El Consejo de Europa falla contra España por su "insuficiente" indemnización por despido improcedente

Sumar busca en el Congreso reformar el despido improcedente para que sea disuasorio y restaurativo, tal y como recomiendan varios dictámenes de organismos europeos. La coalición, liderada por Yolanda Díaz, impulsará un anteproyecto de ley para que despedir no sea tan fácil y la compensación funcione como un elemento disuasorio.

En España el despido es libre: basta que una empresa pague un importe por 33 días por año trabajado con un máximo de 24 mensualidades y el trabajador se va a la calle, sea cuál sean sus circunstancias personales. La coalición de partidos de izquierdas pretende dar un vuelco a esta cuestión que considera injusta como ha señalado Europa en varias ocasiones.

El objetivo que plantea Sumar es que la indemnización por un despido improcedente tenga "una reparación real de los daños causados a las personas trabajadoras" en línea con la Carta Social Europea.

Todos los factores que propone Sumar para calcular la compensación del despido

El coste de despedir a un trabajador en España depende actualmente de tres factores: el tipo de contrato, el tiempo que lleva en la empresa y el motivo de su despido, consideraciones que son insuficientes para Sumar, que ha presentado este martes una proposición no de ley en el Congreso para que el Gobierno modifique la regulación del despido improcedente.

El tema ahora se reabre y esta vez la iniciativa viene más articulada e incorpora tener en cuenta factores como el tamaño de la empresa y su volumen de negocio, elementos que se tendrían en consideración para determinar la cantidad que compensaría un despido improcedente.

Desde Sumar consideran que una cantidad lineal de compensación por despido improcedente, como contempla la legislación española, no es disuasorio para las empresas y al mismo tiempo que las grandes empresas se benefician al disponer de más recursos para enfrentarlos.

El grupo de izquierda, además, recuerda que en el entorno laboral europeo Francia y Alemania tienen en cuenta factores como la antigüedad, el salario y las circunstancias específicas del despido para calcular las compensaciones porque el sistema de indemnización por despido improcedente está regulado con baremos y reglas específicas.

El tope en España a la indemnización por despido improcedente contraviene la Carta Social Europea

El debate sobre las indemnizaciones ha estado vivo en los últimos años: Los sindicatos UGT y CCOO llevaron el tema al Comité Europeo de Derechos Sociales del Consejo de Europa que dictó que el tope de indemnización en los despidos improcedentes contravenía la Carta Social Europea porque 'no reparaba adecuadamente el daño'.

Los sindicatos han denunciado que el actual sistema de despido en España, es injusto y la indemnización media está alrededor de 9.000 euros. "Esto no tiene ningún carácter ni disuasivo ningún carácter restaurador. Extinguir un contrato de trabajo sale demasiado fácil", han asegurado el vicesecretario general de política sindical de UGT, Fernando Luján el pasado año cuando se pronunció el ente europeo.

Diferente sentencias en España dictaron sentencias en la misma línea, con indemnizaciones superiores a los 33 días hasta que el Supremo se pronunciado para poner orden reafirmando que las indemnizaciones adicionales incumplen nuestra legislación a menos que se realice una reforma. Sumar se ha puesto manos a la obra para que las empresas se lo piensen más si van a despedir.