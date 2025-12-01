Sánchez ha recalcado que España es líder en transformación energética y en conectividad digital

El 70 % de los jóvenes de la 'Generación Z' prioriza la estabilidad laboral y horaria al elegir un empleo

Compartir







El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que "de aquí a pocos años" la tasa de desempleo estructural se reducirá en España, particularmente la que afecta a los jóvenes, porque se les estará dando "herramientas" para que mejoren su empleabilidad.

Así lo ha indicado durante su intervención en el acto de entrega de los Premios Anastasio de Gracia, de la Fundación Manuel Fernández 'Lito', este lunes en Madrid. En este sentido, el presidente del Gobierno ha afirmado que esto supondrá también una mayor competitividad y unas bases sólidas para seguir creciendo en el país.

PUEDE INTERESARTE El invierno demográfico en España asusta y provocará estas secuelas en nuestro bolsillo

El Gobierno bajará la tasa de paro hasta el 8%

Sánchez ha recalcado que España es "líder" en transformación energética y en conectividad digital y que el país ha dado un salto de "gigante" con la Formación Profesional, la universitaria y la educación básica.

El Gobierno tiene como objetivo alcanzar el pleno empleo, para lo que aspira a bajar la tasa de paro estructural hasta el 8% y reducir el desempleo juvenil y de larga duración a la mitad de los niveles actuales.

PUEDE INTERESARTE La ayuda que ofrece el SEPE a los desempleados en 2025: hay más de un tipo de prestación

Durante su participación en el acto, Sánchez también ha puesto en valor el reconocimiento "explícito" que la Constitución hace de las organizaciones sindicales y empresariales como uno de los factores de "progreso" y de "compromiso" con la democracia. Además, ha reconocido la labor del Comité Económico y Social Europeo en la defensa del pilar social europeo.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

El acto ha contado con la presencia, entro otros, del ministro de Cultura, Ernest Urtasun, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, y el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López.