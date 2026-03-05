¿Qué trabajos buscan los mayores de 50? Los sectores con más oportunidades reales en 2026

En 2024 el 25,2% de la nueva contratación total fue de mayores de 45 años

Yo S.L. o cómo venderse bien en el trabajo a partir de los 50

Compartir







El mercado laboral español se encuentra en un punto de inflexión demográfica que, paradójicamente, convierte la experiencia acumulada de los trabajadores mayores de 50 años en un activo escaso y cotizado, al mismo tiempo que son precisamente las personas en estas edades quienes encuentran ciertos problemas para reinsertarse en el mercado de trabajo. Sin embargo, la combinación de un envejecimiento acelerado de la fuerza laboral, la contracción proyectada de la población activa y políticas públicas que incentivan activamente la contratación de este colectivo configura un escenario inédito: 2026 es, técnicamente, un buen año para buscar trabajo con más de cincuenta años en España.

El contexto demográfico que lo cambia todo

En el informe El reto generacional en el mercado laboral de Randstad, se cuantifica la presión estructural que está empujando este cambio. Según el análisis, el mercado laboral español contará en 2050 con 2,6 millones de trabajadores menos de los que hay en 2025, lo que supone una reducción del 8,1% de su fuerza laboral actual, y el número de personas en edad de trabajar pasará de los 31,7 millones en 2025 a 29,2 millones en 2050.

PUEDE INTERESARTE Volver a trabajar pasados los 50: cómo prepararse y qué ventajas tienen los séniors para las empresas

Este repliegue no es lineal ni abstracto, ya que afecta de manera muy desigual a los distintos sectores. Los sectores con mayor concentración de trabajadores de más de 55 años son la administración pública y defensa (30,5% del total), los hogares como empleadores (29,4%), las actividades inmobiliarias (28,9%), la agricultura y la pesca (26,3%), las actividades sanitarias (25,5%) y las actividades administrativas (25,1%). Son precisamente estos sectores los que primero necesitarán un relevo y los que, en ausencia del mismo, se muestran más receptivos a retener o captar talento sénior.

Los sectores con más oportunidades reales

Por otra parte, los expertos identifican ya determina profesiones que muestra una mayor demanda para quienes se replantean su carrera en esta franja de edad. El diagnóstico es concreto y abarca perfiles muy distintos en cualificaciones y sector de actividad:

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Uppers para enterarte de todo! Newsletter de Uppers ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Cuidado de personas mayores y dependientes : el envejecimiento de la población española ha disparado la demanda de profesionales dedicados al cuidado de personas mayores, tanto en domicilios como en residencias. La experiencia vital y la paciencia suelen ser muy valoradas, por lo que es una opción ideal para quienes desean un empleo estable y gratificante.

: el envejecimiento de la población española ha disparado la demanda de profesionales dedicados al cuidado de personas mayores, tanto en domicilios como en residencias. La experiencia vital y la paciencia suelen ser muy valoradas, por lo que es una opción ideal para quienes desean un empleo estable y gratificante. Comercial y ventas : el mundo de las ventas sigue necesitando perfiles con don de gentes. Sectores como el inmobiliario, seguros o alimentación valoran mucho a los comerciales sénior. La madurez personal y la experiencia vital suelen traducirse en una mayor empatía y habilidades negociadoras.

: el mundo de las ventas sigue necesitando perfiles con don de gentes. Sectores como el inmobiliario, seguros o alimentación valoran mucho a los comerciales sénior. La madurez personal y la experiencia vital suelen traducirse en una mayor empatía y habilidades negociadoras. Formación y docencia : los centros de formación profesional, academias privadas y plataformas online buscan formadores especializados, y la experiencia profesional previa es un valor añadido. Si el candidato tiene conocimientos técnicos, idiomas o experiencia en gestión, puede convertirse en un formador muy demandado.

: los centros de formación profesional, academias privadas y plataformas online buscan formadores especializados, y la experiencia profesional previa es un valor añadido. Si el candidato tiene conocimientos técnicos, idiomas o experiencia en gestión, puede convertirse en un formador muy demandado. Logística y transporte : conductores, mozos de almacén, coordinadores logísticos y repartidores son perfiles muy solicitados. Muchas empresas valoran la seriedad y responsabilidad de los trabajadores sénior, además de su puntualidad y capacidad para resolver imprevistos.

: conductores, mozos de almacén, coordinadores logísticos y repartidores son perfiles muy solicitados. Muchas empresas valoran la seriedad y responsabilidad de los trabajadores sénior, además de su puntualidad y capacidad para resolver imprevistos. Atención al cliente : empresas de servicios, comercios y atención telefónica valoran a quienes pueden aportar serenidad, empatía y experiencia en la resolución de problemas. Muchas compañías apuestan por personas con más recorrido profesional para puestos de atención presencial o call center.

: empresas de servicios, comercios y atención telefónica valoran a quienes pueden aportar serenidad, empatía y experiencia en la resolución de problemas. Muchas compañías apuestan por personas con más recorrido profesional para puestos de atención presencial o call center. Administración y gestión : la experiencia previa en gestión de documentos, atención telefónica o facturación es muy apreciada. Muchos puestos permiten la adaptación a media jornada o teletrabajo.

: la experiencia previa en gestión de documentos, atención telefónica o facturación es muy apreciada. Muchos puestos permiten la adaptación a media jornada o teletrabajo. Nuevas tecnologías y digitalización: cada vez más personas mayores de 50 se reciclan como community manager, soporte técnico, gestión de tiendas online o digitalización de documentos. El sector tecnológico demanda perfiles con experiencia y capacidad de aprendizaje continuo.

El papel de las instituciones

Aunque existen políticas gubernamentales, son las comunidades las que han tomado las riendas, y un buen ejemplo es el de la Comunidad de Madrid. Su Plan de Empleo Sénior 2026-2027, cuenta con 15 medidas y medio centenar de actuaciones, contemplando una inversión de 135 millones de euros y con el objetivo de reincorporar al mercado laboral a las personas mayores de 45 años, con especial atención a colectivos específicos, como los parados de larga duración, mujeres mayores de 52 años y trabajadores con baja cualificación.

Entre sus medidas figura una línea de ayudas directas a empresas, con ayudas a la contratación que oscilan entre 5.500 y 7.500 euros por contrato, según el perfil de la persona contratada, priorizando a mayores de 55 años, desempleados de larga duración y residentes en municipios rurales. Cada entidad podrá recibir hasta 10 ayudas por año. El incentivo financiero convierte la contratación de personas mayores en una decisión económicamente atractiva para las empresas.

El mismo plan reconoce una realidad incómoda que subyace a todo el debate: el 57% de los profesionales mayores de 45 años percibe su edad como un factor de riesgo para su empleabilidad, promoción o acceso a formación, y casi uno de cada tres afirma haber experimentado discriminación por edad.

De esta forma, la contratación laboral de los mayores de 45 años no se queda en una estadística marginal. Sin ir más lejos, durante el año 2024 se suscribieron 550.159 nuevos contratos por personas mayores de 45 años en la Comunidad de Madrid, el 25,2% de la nueva contratación total. Por tipo de jornada, el 65,3% de los contratos suscritos por el colectivo sénior fueron a jornada completa, el 29,2% a jornada parcial y el 5,5% fijos discontinuos.

La brecha persiste, pero el vector se mueve en una dirección clara: los empleadores más expuestos al envejecimiento estructural de sus plantillas son los que más activamente están buscando soluciones, y una parte de ellas pasa inevitablemente por no descartar a los +50 en los primeros filtros de selección.