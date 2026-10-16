Renfe sí logró que se desconvocaran las jornadas de huelga previstas para los días 10 y 11 de febrero.

Compartir







Renfe defiende que ha cumplido con la totalidad de los compromisos asumidos en el acuerdo alcanzado el pasado 9 de febrero para reforzar el sistema ferroviario tras el accidente de Adamuz, acuerdo que permitió la desconvocatoria de las jornadas de huelga previstas para los días 10 y 11 de febrero.

Así ha reaccionado la compañía en un comunicado ante la convocatoria de paro anunciada por el Sindicato Español de Maquinistas y Ayudantes Ferroviarios (Semaf) para el próximo 29 de octubre, asegurando que las medidas que le correspondían ejecutar a la empresa han sido desarrolladas íntegramente, mientras que buena parte de las reivindicaciones sindicales exceden de su ámbito competencial.

Renfe defiende que ha cumplido con los compromisos adquiridos

Renfe argumenta que el seguimiento de las distintas administraciones implicadas muestra que sus actuaciones comprometidas se ejecutaron y que, de las 24 medidas restantes fuera de su ámbito, 17 ya se han ejecutado y en las 7 restantes se avanza mediante los procedimientos administrativos, regulatorios y técnicos previstos, sin que existieran plazos comprometidos en el acuerdo.

En materia de empleo, la empresa afirma que cumplió el compromiso de impulsar una tasa adicional de contratación de hasta 1.200 trabajadores para reforzar la operación, mejorar la seguridad y garantizar la dotación de personal, tras realizar los procesos de movilidad previos a las Ofertas Públicas de Empleo (OPE). Asimismo, niega el incumplimiento del acuerdo sobre contratación de nuevos maquinistas, asegurando que ningún ingresado está en situación de beca.

PUEDE INTERESARTE Isabel Díaz Ayuso cierra la estación de Metro de Sol por la "insalubridad" de la acampada por la vivienda

En cuanto al mantenimiento, la operadora señala que cumplió con los compromisos adquiridos mediante la internalización de actividades, el refuerzo del mantenimiento con personal propio y el aumento de la carga de trabajo en diversas bases. También apunta que elaboró un procedimiento propio ante alertas meteorológicas en aplicación desde marzo, cuya eficacia reconoció Semaf.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Por último, Renfe lamenta la convocatoria de huelga por el impacto que puede tener en los viajeros, pese al cumplimiento de sus obligaciones y al convenio colectivo firmado en julio. Además, tilda de no vigente el acuerdo de desconvocatoria de 1990 sobre atención en arrollamientos al señalar que quedó derogado en el X Convenio Colectivo de la antigua Renfe.