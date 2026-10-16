El Gobierno de Ayuso ordena el cierre de la estación de Sol para "trabajos de limpieza urgentes" por la acampada

La acampada de Sol por la vivienda llega a 20 noches sin fecha final y con más de 180 denuncias del Ayuntamiento

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MadridLa presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado este viernes que se tendrá que cerrar la estación de Metro de la Puerta del Sol de Madrid para realizar labores de limpieza ante la "insalubridad" derivada de la acampada por la vivienda.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado que el Gobierno regional ha ordenado el cierre de la estación de Sol de Metro de Madrid durante este viernes para realizar "trabajos de limpieza urgentes y de seguridad" y para garantizar la seguridad por la acampada a favor de la vivienda en la Puerta del Sol.

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"No sabe nadie lo que se está sufriendo en el centro de Madrid"

"Lo han solicitado desde prevención de riesgos laborales y los sindicatos. Ahora mismo hay condiciones de insalubridad dentro", ha afirmado la dirigente madrileña, quien ha puesto el foco en la necesidad de cerrar la estación durante este viernes para garantizar la prevención de riesgos laborales. Este mismo jueves desde el Gobierno madrileño ya avisaron de la "acumulación de orines, excrementos y otros residuos orgánicos en los pozos y accesos de ventilación" por las personas acampadas en el exterior.

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Díaz Ayuso ha indicado que "no sabe nadie lo que se está sufriendo en el centro de Madrid" y que la gente no puede "ir a comprar y a los restaurantes", además de señalar que "todas las calles aledañas y todos los comercios están vacíos porque la gente tiene miedo ir a comprar con ese ambiente", ha alertado en una entrevista en 'esRadio'.

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Así, ha subrayado que hay peleas y que han vandalizado la estatua del oso y el madroño, la estatua ecuestre de Carlos III, además de señalar "todo el olor que se está empezando ya a contaminar las salidas del Metro, las rendijas de respiración del propio suburbano" y que hay "dificultad para pasar las ambulancias, agreden a periodistas y ya es la ley de la selva".

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"Lo que ocurre en Madrid es Pedro Sánchez, que ha decidido que nos va a tener la ciudad reventada, atascada, incómoda porque no soporta que nos vaya bien y porque quiere demostrar la España que nos espera", ha reprochado.

Alertó de las "graves condiciones de salubridad"

Fue este jueves cuando la Comunidad de Madrid alertó de las "graves condiciones de salubridad" que se estaban produciendo en la estación de Metro de Sol "por la acumulación de orines, excrementos y otros residuos orgánicos en los pozos y accesos de ventilación" y ha vuelto a exigir el desmantelamiento de la misma.

Así lo indicó el consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, en una nueva carta al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, en la que le traslada un técnico ambiental emitido este miércoles por Laboratorios Himalaya.

En su misiva, el consejero madrileño apuntó además los problemas para la salud que genera esta situación. "En un recinto cerrado donde se acumulan orines, la combinación de evaporación natural, descomposición bacteriana y falta de ventilación genera una mezcla compleja de gases, vapores y aerosoles orgánicos e inorgánicos. El proceso principal se debe a la fermentación ureal: bacterias ambientales (productoras de la enzima ureasa) descomponen rápidamente la urea de la orina", le escribió al delegado.

El informe incluye también recomendaciones para el personal que vaya a realizar las imprescindibles tareas de limpieza y desinfección al objeto de que no se ponga en peligro la salud de estos trabajadores. "Hay que tener en cuenta que nos encontramos ante gases altamente tóxicos y neumotóxicos, tal y como señala el mismo informe", trasladó Rodrigo en la misiva.