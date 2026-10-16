La red de Cercanías ha anunciado que mantiene abierto el acceso a la estación

Isabel Díaz Ayuso cierra la estación de Metro de Sol por la "insalubridad" de la acampada por la vivienda

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El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha criticado este viernes la decisión de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de ordenar el cierre de la estación de Metro en la Puerta del Sol: "Es una persona miserable y malvada. Jode a los usuarios del transporte público única y exclusivamente por maldad. Tiene las 'entrañas negras".

El cierre de la estación de Metro se ha producido tras la solicitud de prevención de riesgo laborales y de sindicatos debido a las "condiciones de insalubridad" detectadas a raíz de la acampada por la vivienda según ha anunciado Isabel Díaz Ayuso el viernes por la mañana en una entrevista.

Sin embargo, los sindicatos de CC.OO., UGT y Solidaridad Obrera han remarcado en un comunicado que las organizaciones sindicales no han sido quienes han solicitado el cierre de la estación. Aseguran que hasta que la presidenta no lo ha anunciado, no tenían "noticia alguna de los hechos".

Además, la red de Cercanías dependiente de Renfe y del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha anunciado que mantiene abierto el acceso a las instalaciones al no haber "detectado problemas de salubridad". Cercanías ha aclarado que "no ha detectado estos problemas de salubridad ni ha habido ningún incidente relacionado con la acampada que tiene lugar en Sol, por lo que no encuentra ningún motivo para el cierre". "Los trenes de Cercanías harán parada en la estación de Sol como un día normal", han destacado.

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El cierre se ha producido a las 12:15 horas, dos horas después del anuncio de Ayuso, ante la imposibilidad de "garantizar la seguridad de los trabajadores" y su reapertura está condicionada a la limpieza de las sustancias acumuladas en los focos de ventilación.

Ayuso ha criticado la gestión de Pedro Sánchez respecto a la acampada

Según la Comunidad de Madrid, la estación de Metro de Sol permanecerá cerrada "hasta nueva orden" para acometer "trabajos de limpieza urgentes" por los altos niveles de amoníaco detectados por la acumulación de orina, excrementos y otros residuos orgánicos.

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Durante la entrevista en 'esRadio', Díaz Ayuso indicó que "no sabe nadie lo que se está sufriendo en el centro de Madrid" y que la gente no puede "ir a comprar y a los restaurantes", además de señalar que "todas las calles aledañas y todos los comercios están vacíos porque la gente tiene miedo ir a comprar con ese ambiente". La presidenta de la Comunidad de Madrid ha reprochado también a Pedro Sánchez: "Lo que ocurre en Madrid es Pedro Sánchez, que ha decidido que nos va a tener la ciudad reventada, atascada, incómoda porque no soporta que nos vaya bien y porque quiere demostrar la España que nos espera".

Por otra parte, el consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, ha remitido esta información por carta al delegado del Gobierno, Francisco Martín, y le ha instado a que tome las medidas necesarias y desaloje la acampada para garantizar el acceso a la plaza de los efectivos y medios necesarios para llevar a cabo las labores urgentes de limpieza.