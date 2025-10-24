El error que te puede costar miles de euros: ¿Rescatar tu plan de pensiones de golpe o como renta mensual?

Es importante saber que el rescate tributa como rendimiento del trabajo

9 consejos para rescatar un plan de pensiones

Durante décadas, los planes de pensiones han sido uno de los instrumentos favoritos para preparar la jubilación en España. Pero cuando llega el momento de cobrar lo acumulado, muchos ahorradores se dan de bruces con una realidad poco conocida: ese dinero tributa como rendimiento del trabajo, y el cómo se rescate puede cambiarlo todo.

Según la OCU, rescatar todo de golpe puede disparar la factura fiscal. Si se rescata en forma de capital, se suman de golpe todos los derechos consolidados al año en que se cobra, lo que puede hacerte saltar de tramo en el IRPF y pagar más. Es decir, los miles de euros que has acumulado se suman a tu pensión pública y otros ingresos, pudiendo llevarte a tributar hasta un 47%.

Capital o renta: dos caminos fiscales muy distintos

El primer error frecuente es pensar que el plan de pensiones tributa como una inversión tradicional. No es así. Tanto la pensión pública como los rescates del plan se consideran rendimientos del trabajo. Y en el IRPF, más ingresos significa también más impuestos.

Por tanto, si decides recuperar todo el dinero en un solo ejercicio fiscal, puedes acabar pagando el tipo marginal más alto. En cambio, si fraccionas el rescate en rentas periódicas, puedes mantenerte en tramos más bajos y ahorrar miles de euros en impuestos a medio y largo plazo.

Eso sí, existen situaciones en las que rescatar de golpe puede ser conveniente. En concreto, si tienes aportaciones realizadas antes del 31 de diciembre de 2006. En esos casos, se puede aplicar una reducción fiscal del 40%, pero solo si se rescata ese capital en forma de capital y dentro de unos plazos concretos. Eso sí, la reducción solo es aplicable a las aportaciones anteriores a esa fecha y no al total del plan.

De esta forma, una estrategia habitual es rescatar esa parte antigua como capital, para beneficiarse del 40%, y dejar el resto para cobrarlo poco a poco como renta.

¿Cuándo se puede rescatar el plan?

Desde 2025, también se abren nuevas ventanas para rescatar planes por antigüedad. Es decir, aunque no te hayas jubilado, puedes recuperar las aportaciones que tengan más de 10 años, aunque solo las realizadas hasta 2015 en adelante, en orden cronológico.

De esta manera, en 2025 ya pueden rescatarse las aportaciones realizadas en 2015 o antes, y en los años siguientes se irán desbloqueando progresivamente las aportaciones hechas una década atrás.

Esto permite a algunos perfiles (como autónomos sin ingresos actuales o personas en paro) anticipar el rescate de parte del plan sin necesidad de esperar a la jubilación.

En resumen, rescatar tu plan de pensiones puede parecer un simple trámite, pero detrás hay decisiones de alto impacto económico. Optar por el rescate total puede hacerte perder en impuestos parte del ahorro de toda una vida. La opción de rescatar en forma de renta, combinada con una estrategia fiscal inteligente, es la única vía para que ese esfuerzo de años no acabe inflando las arcas del fisco en vez de garantizar tu bienestar.