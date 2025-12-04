David Soriano 04 DIC 2025 - 20:00h.

Cuando lo que empieza como un simple encargo se acaba convirtiendo en costumbre y los abuelos son canguros a tiempo completo, sucede lo que se denomina “síndrome del abuelo esclavo”

De la ropa de luto a "no me llames así": cómo ha cambiado ser abuelo en España en cuarenta años

Con la llegada de la jubilación hay un innegable incremento en el tiempo libre del que uno dispone. Liberados de las restricciones que tenía el horario laboral, tenemos un mundo de posibilidades por delante en las que aprovechar esa nueva disponibilidad. Sin embargo, esta nueva condición también puede ser conflictiva si son terceras personas quienes empiezan a disponer de nuestro tiempo libre. Por ejemplo, para convertirnos en canguros de los nietos, algo que puede llevar a agobiarnos mucho por haber reemplazado una rutina y unas obligaciones con otras, además de la responsabilidad que requiere hacer de cuidador infantil, especialmente si no ha salido de uno mismo.

Abuelos, un pilar en la crianza infantil

Guste más o menos, la tercera edad es un auténtico pilar necesario en la conciliación laboral de los padres. Cuando llega la jubilación se suele requerir de más ayuda de los abuelos para poder abarcar todo lo que los padres de las criaturas precisan hacer en su vida. Según datos de un informe reciente de la ONG Aldeas Infantiles SOS, titulado ‘Abuelos y abuelas, ¿qué haríamos sin ellos? El papel protagonista de las personas mayores en el cuidado a la infancia’, en nuestro país el 85 % de los abuelos y abuelas participan en el cuidado de sus nietos en algún momento, casi la mitad (46,7 %) lo hace de forma habitual y el 28,6 % realiza esta labor diariamente mientras sus hijos e hijas trabajan.

Por tanto, en una sociedad en la que en torno al 20% tiene más de 65 años y el 80% de ellos son abuelos y abuelas, eso significa muchos cuidadores disponibles, pero no todos lo han pedido. Una cosa es echar una mano puntualmente a modo de favor y otra es que se imponga, a las claras o veladamente, una obligación de prácticamente criar a los nietos. Según las cifras que baraja el informe anteriormente citado, los abuelos dedican una media de 16 horas semanales a estas tareas como cuidadores. Además de esto, se añade la “molestia” de tener que desplazarse a este nuevo cometido, porque que solo un 9,8% convive con los nietos.

Cuando lo que empieza como un simple encargo se acaba convirtiendo en costumbre y los abuelos son canguros a tiempo completo, sucede lo que se denomina “síndrome del abuelo esclavo”. Se denomina así a aquellos casos en los que los abuelos cuidan a los nietos más tiempo del que querrían simplemente por petición de sus hijos e hijas. Según una encuesta de la Asociación Servicios Integrales para el Envejecimiento Activo (SIENA), aunque el 38,3 % de las personas mayores encuestadas consideraba que cuidar de sus nietos y nietas “es un regalo”, el 48,6 % de las mismas afirmaba sentirse “abuelo esclavo”.

Los datos de Aldeas Infantiles refrendan esta sensación: el 47% de los abuelos sí toman la decisión de forma conjunta con sus hijos, mientras que en el 31% de los casos son los padres de los niños quienes deciden cuándo y cómo deben hacerlo, aumentando esa sensación de imposición. En la otra cara de la moneda, solo el 12% restante toman la iniciativa de proponerse como canguro por voluntad propia.

Esta saturación puede dar lugar a problemas familiares cuando la situación supera a los abuelos y acaba por explotar. Tal y como advierte la psicóloga Mercedes Bermejo en el informe de Aldeas Infantiles, “En ocasiones, cumplen con jornadas completas de cuidado de nietos y nietas, con todo el esfuerzo psicológico y físico que eso supone. Por eso, no podemos olvidar que los abuelos y abuelas necesitan también cuidarse a sí mismos, tener sus espacios para descansar”.

Además, profundiza en una realidad cada vez más evidente en nuestra situación social actual, tenemos los hijos cada vez más tarde, por lo que se pueden acentuar los problemas de los abuelos esclavizados. “Tendemos a ser padres en etapas tardías, lo que hace que los abuelos sean también muy mayores. A veces, viven una saturación de responsabilidades, cuando tienen que hacerse cargo de los nietos desde que salen del colegio o durante parte de las vacaciones, porque los padres están trabajando. Esto merece un reconocimiento a todos los niveles”.

La importancia de tener tu propio espacio

Como sucederá con los problemas que pueda tener el hecho de compartir más tiempo del que estabas acostumbrado a tener con tu pareja, convertirte en abuelo 24/7 puede que no haya sido ni tu elección ni de tu agrado. Por eso, es importante tener la confianza suficiente con tus hijos para marcar los límites que estás dispuesto a tener y que la comunicación no signifique que te tengas que sentir culpable si no estás dispuesto a llegar tan alto como cuidador como esperaban de ti.

Querer tiempo para ti, para tus propias aficiones, amistades y descanso no es egoísmo, es una necesidad para tu bienestar y por tanto también merece ser comprendida por parte de tus hijos. No deberías sentirte culpable por no tener la disponibilidad que ellos habían imaginado, pero es importante recordar que tienes derecho a tu propia vida después de la jubilación.