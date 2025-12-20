David Soriano 20 DIC 2025 - 19:00h.

Cuando la jubilación está empezando a llamar a la puerta, el principal consejo de los expertos financieros es adoptar una estrategia más conservadora, incrementando el porcentaje de inversión en renta fija.

Si tienes 50 años o más, la jubilación está realmente cerca, por lo que es un momento muy propicio para revisar tu plan de pensiones y poner todo en orden para no tener sustos cuando más se acerca el momento de recurrir a él tras unos cuantos años de ahorro y búsqueda de rentabilidad. Ahora que falta solamente algo más de una década, los especialistas en finanzas recomiendan llevar a cabo una especie de “mantenimiento” de tu plan de pensiones, con ciertas acciones que llevar a cabo según tu situación y posibilidades actuales.

Ajustes en tu plan de pensiones cuando se acerca la jubilación

Cuando se empieza a ahorrar en un plan de pensiones, la configuración del mismo varía bastante dependiendo de los años que faltan para rescatar el dinero. Por supuesto, si todavía faltan muchos años para que haya dado frutos esta inversión, se puede ser más arriesgado, pero cuando se acerca la fecha del rescate, la estrategia conservadora gana enteros.

Hablamos de que, en esta última década y media antes de recuperar la inversión y los ahorros, deberíamos consultar con nuestro asesor financiero para cambiar la configuración de inversión. No es momento de arriesgar el capital y, a medida que la jubilación se aproxima, el objetivo deja de ser maximizar el crecimiento y tiene más importancia preservar el capital. Por tanto, entre las medidas que se pueden adoptar estaría reducir el riesgo de nuestras inversiones, cambiando gradualmente las inversiones en renta variable o mixta a planes con renta fija o garantizados. De este modo, se conseguirán menores plusvalías, pero tampoco pondremos en riesgo lo conseguido durante años previos y no tendremos sustos independientemente de una mayor volatilidad en el mercado en el momento menos oportuno para nuestros intereses.

¿Qué más revisar en tu plan de pensiones?

Teniendo en cuenta que la edad es uno de los factores más importantes a la hora de revisar tu plan de pensiones, pues hay que irlo ajustando a nuestros intereses en cada momento, lo que permite ajustarlo a tu nueva realidad actual, no solamente deberíamos adoptar una postura más conservadora en cuanto al riesgo e ir reduciendo la inversión en renta variable y traspasarla a renta fija, sino que es un momento idóneo para planificar tus futuros objetivos de gasto.

Para tener un colchón mayor, si la situación lo permite puede que sea un buen momento para aumentar tus aportaciones, lo que compensaría en cierta medida el nuevo perfil conservador y unas menores rentabilidades. Si ya estabas en el límite sobre las aportaciones anuales, esto no aplica, pero si no llegas al límite que marca la ley de 1.500 euros anuales, considera llegar a esa cifra y obtener todo el rendimiento que se pueda en los años de cuenta atrás para la jubilación.

Aunque pienses que es mejor no mover el dinero, considera igualmente otras opciones que haya en el mercado. Puede que cuando iniciaras tu plan de pensiones te pareciera muy rentable, pero busca y compara con las opciones que hay hoy en día y considera el rescate para reinvertirlo en otra entidad con mejores condiciones que te permita incrementar bastante tus ahorros en estos últimos años en los que van a estar generando rentabilidad.

No sería tan extraño que tu plan actual se haya quedado relegado desde que lo abriste y ahora mismo tengas en tu mano diferentes planes con rendimientos más competitivos u otros beneficios como unas menores comisiones, lo que se traduciría en más dinero para disfrutar de la jubilación como te mereces. Hay que recordar que uno de los cambios legislativos que tuvo lugar en 2025 fue la posibilidad de rescatar aportaciones realizadas desde al menos 10 años sin necesidad de justificación y con todos los intereses generados, así que puedes jugar estas cartas a tu favor. Quién sabe… quizás consigas una mayor rentabilidad de la que tenías y con un riesgo mucho menor en estos últimos años.

La recomendación es siempre consultar con un asesor financiero que entienda tus necesidades actuales y el pronóstico de las futuras y ese experto sea el que te guíe en los cambios que deberías realizar en tus planes de pensiones. Al fin y al cabo, estos requieren de cierta complejidad fiscal y, como están sujetos a normativas fiscales y legales complejas que cambian frecuentemente, debemos tenerlo en cuenta para evitar errores que podrían tener consecuencias nefastas que se traduzcan en sanciones o pérdidas de beneficios.

Aporta toda la información que tengas en tu mano y que un asesor evalúe tu situación financiera actual y cómo conseguir tus objetivos de jubilación a largo plazo. Te recomendará las opciones más adecuadas según estos parámetros y tu tolerancia al riesgo, que como hemos dicho, debería ser una estrategia bastante conservadora a estas alturas de la vida. De este modo, podrá optimizar tus inversiones de la manera adecuada para conseguir llegar a los objetivos marcados con anterioridad. Igualmente, a medida que te aproximes más todavía a la jubilación, vuelve a recurrir a estos profesionales para que te asesoren y ayuden, en caso de necesitarlo, a reestructurar tu cartera de activos.