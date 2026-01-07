La profesión con la pensión de jubilación más alta en España: 2.909 euros al mes

David Soriano 07 ENE 2026 - 08:00h.

El Régimen Especial de la Minería del Carbón recibe un total de 40.726 euros anuales de pensión de jubilación, casi el doble de los 21.140 euros anuales de la pensión media.

En España, no todas las pensiones son iguales. Nuestra legislación refleja ciertos colectivos que salen más beneficiados cuando llega el momento de retirarse de la vida laboral, quizás para compensar en cierta medida la extrema dificultad con la que han tenido que lidiar a lo largo de su carrera profesional. Esto puede llevar a tener una pensión que roce los 3.000 euros al mes, aunque no creemos que muchos vayan a querer dar un giro y dedicarte a ello para tener una mejor pensión el día de mañana.

La pensión más alta de España

La pensión de jubilación en España tiene un importe medio de 1.510 euros mensuales, según los datos de octubre de 2025 de los más de 6,6 millones de personas que están cobrando una pensión de jubilación, lo que es un 4,3% más de crecimiento interanual con las cifras del mismo mes en 2024. A esta media se llega sabiendo que los baremos mínimos y máximos son de 830 euros al mes y 3.267 euros mensuales, respectivamente, distribuidos en 14 pagas, con una extra de verano y otra de invierno. Sin embargo, estas cifras son las correspondientes al régimen general de la Seguridad Social, pero no todas las pensiones de jubilación son iguales y hay ciertos sectores que salen más beneficiados que otros. Por ejemplo, es el caso del Régimen Especial de la Minería del Carbón, que está regulado en el Decreto 298/1973, de 8 de febrero.

Este régimen abarca varios tipos de oficios relativos a la minería, aunque no todos. Entre los beneficiados y que tendrán la pensión más alta de España se encuentran extracción de carbón en las minas subterráneas, explotación de carbón a cielo abierto, investigaciones y reconocimientos, aprovechamiento de carbones y aguas residuales con materias carbonosas, escogido de carbón en escombreras, fabricación de aglomerados de carbón mineral, hornos de producción de Cok (con exclusión de los pertenecientes a la industria siderometalúrgica), transportes fluviales de carbón o actividades secundarias o complementarias de las anteriores (los trabajadores de los demás sectores mineros serán incluidos en el Régimen General de la Seguridad Social).

En este decreto se establecen ciertas compensaciones a nivel de jubilación para una vida dedicada a la minería, una de las profesiones más duras. No solamente se trata de un acto de compensación, sino que los trabajadores de este sector, durante su vida laboral tienen bases de cotización muy elevadas, lo que hace que se incremente la base reguladora y, finalmente, la pensión de jubilación cuando ha llegado el momento de retirarse del oficio. Tomando como referencia los últimos datos de los que disponemos, estos jubilados reciben una pensión mensual de 2.909 euros, distribuidos en 14 pagas anuales (un total de 40.726 euros anuales, casi el doble de los 21.140 euros anuales de la pensión media).

Otras ventajas en la jubilación para los mineros

Además de esta cuantía elevada en la pensión, el Decreto anteriormente citado también recoge ciertas condiciones ventajosas a la hora de poder jubilarse. Por ejemplo, no tienen que cumplir con la condición de los 67 años para poder retirarse de la vida laboral. En este caso, se contemplan ciertas reducciones en la edad mínima de jubilación.

Esta reducción de la edad para jubilarse será el resultado de aplicar un coeficiente reductor que va de 0,50 a 0,05 a la cuantía del período de tiempo efectivamente trabajado en cada categoría y especialidad profesional de la minería del carbón. Estos coeficientes contemplan la peligrosidad -y también la posibilidad de toxicidad- que tuviera cada oficio. Los que más coeficiente tienen son, por ejemplo, barrenistas y picadores (y sus ayudantes).

Además, también podrán tener una jubilación anticipada quienes tuvieran condición de mutualista. Según establecen los expertos del Banco BBVA: “Podrán jubilarse anticipadamente a partir de los 60 años de edad real, con aplicación de coeficientes reductores, aquellos trabajadores que estuvieran comprendidos en el campo de aplicación de este régimen especial el día 1-4-69 y fueran cotizantes a alguna de las Mutualidades Laborales del Carbón a 31 de marzo de dicho año o con anterioridad, o quienes hubiesen sido cotizantes a alguna de las Mutualidades Laborales de trabajadores por cuenta ajena con anterioridad a 1-1-67”.

Como estas pensiones a los antiguos mineros que se han jubilado también se revalorizan anualmente de acuerdo con el IPC (Índice de Precios al Consumo), de cara a 2026 la cantidad será superior, rozando los 3.000 euros en cada una de las 14 pagas. A falta de conocer el dato definitivo del IPC, tomando como referencia el cálculo del 2,65% que hay en el acumulado anual, se estima que la próxima pensión de jubilación de los extrabajadores de la minería del carbón pasará a ser de 2.986 euros por cada una de las 14 pagas en 2026, unos 41.804 euros anuales para el próximo año.