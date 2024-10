El precio desorbitado de la vivienda dispara la pobreza laboral: “Puedo ahorrar 5 o 10 euros al mes para comer”

El último informe de pobreza laboral compartido por Oxfam Intermón arroja varios datos que llaman a la preocupación a la par que evidencian las dificultades que sufre una parte de la población ante el aumento de los precios a todos los niveles, y sobre todo el de la vivienda . Según expone, casi el 14% de los trabajadores no llega a final de mes pese a tener un empleo y, además, gran parte del sueldo está destinado a pagar la vivienda.

Según el informe de Oxfam Intermón, –titulado ' Pobreza Laboral: cuando trabajar no es suficiente para llegar a fin de mes '–, casi tres millones de personas trabajadoras en España se encuentran en situación de pobreza. Ello supone que un 13,7% de las personas empleadas vive por debajo del umbral de pobreza , a pesar de las continuas subidas del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), la reforma laboral o las cifras de empleo con la tasa de paro más baja desde 2008.

“700 euros, casa, niño, coche… Imposible”, explica, revelando que con el coste de vida actual no llega.

La situación es cada vez más alarmante. “Es una pobreza nueva. No les permite acceder a un nivel salarial suficientemente adecuado para vivir una vida digna ”, cuenta Lluís Fatjo-Vilas, presidente del Banco de Alimentos de Barcelona.

Entrevistada también ante nuestras cámaras, Isabel es otra de esas personas que tiene que solicitar ayuda. En su caso, pese a su empleo en un hospital de Barcelona, tiene que acudir a Cáritas: “Con lo que cobro no me da para pagar todo: la luz, el gas, internet…”, cuenta.

“Por más que trabaje, trabaje y trabaje, no me llega lo que gano ”, nos cuenta Eli, limpiadora, recepcionista y camarera, estrujando al máximo su vida.

"Este ciclo perpetúa la desigualdad", avisan desde Oxfarm Intermón, que también destacan que la pobreza laboral "deja una importante huella emocional ", ya que estos trabajadores "se ven obligadas a vivir para trabajar y no a trabajar para vivir", así como a dedicar "íntegramente" sus sueldos a gastos básicos renunciando a cualquier forma de ocio y disfrute del tiempo libre, lo que impacta "fuertemente" en su salud mental.

"Vemos el agotamiento y la desesperanza de quienes, a pesar de tener empleo, no pueden avanzar económicamente ni disfrutar de una vida digna", ha recalcado el responsable de políticas de protección social y empleo de Oxfam Intermón, Alejandro García-Gil.

Frente a ello, desde Oxfam reclaman medidas urgentes para enfrentar la situación y mejorar la calidad de los empleos , ofrecer una protección social más amplia y reformar el sistema de prestaciones , de modo que las familias más vulnerables no queden desprotegidas.

"No basta con crear empleo: es necesario garantizar que éste sea de calidad y que permita a las personas vivir con dignidad. Para muchos hogares, un salario no es suficiente si no viene acompañado de condiciones laborales justas, el acceso a una vivienda digna y un sistema de protección social robusto que les permita salir adelante", concluye García-Gil.