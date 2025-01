"A pesar de que solo una minoría de la juventud logra emanciparse (14,8 %), alcanzar este hito no implica mejorar en calidad de vida ni en estabilidad", alerta el estudio, donde se apunta que quienes logran independizarse "lo hacen en un contexto de precariedad material que afecta a su bienestar".

En general, tres de cada diez habitaciones de las personas jóvenes que se han emancipado no tienen ventanas a la calle, siendo especialmente preocupante dentro de este grupo el 2,7 % que menciona que su habitación no dispone de ningún tipo de apertura, sea al interior o al exterior.

Asimismo, el 33,5 % no tiene salón independiente; el 38,7 % no cuenta con terraza o balcón; y el 53,1 % no dispone de lavavajillas.