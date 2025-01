Salir de casa de los padres se ha convertido en una misión imposible para los jóvenes en España, donde la ta sa de emancipación se situó en el 14,8% en el primer semestre de 2024, el mínimo histórico desde que se tiene registro desde 2006. Una perspectiva negativa que impide a personas como Nerea y Paula independizarse en Barcelona, al no llegar a final de mes en caso de pagar un alquiler o una hipoteca, informan en el vídeo Blanca Agost y Marta Alcázar.

"Vemos el futuro complicado, no podemos hacer vida independiente sin ayuda ", lamenta Nerea, quien a sus 22 años trabaja de dependienta en una tienda de ropa y estudia Administración y Dirección de Empresas a distancia. En su caso, cobra entre 1.100 y 1.200 euros por 30 horas y asegura no poder alquilar ni una habitación.

"Hay una alta preocupación sobre nuestro futuro y el elegir ahorrar para independizarse o vivir. Lo tengo claro, pero no dejo de tener 22 años y quiero salir, disfrutar y conocer. No significa que me quiera ir de vacaciones a las Maldivas, pero lo hacemos medido a tener que ahorrar. Las dos cosas es inviable".