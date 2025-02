7 reformas sencillas que aumentan el precio de venta de tu vivienda

La casa perfecta no es sencilla de encontrar, por eso hacer que nuestra vivienda resulte lo más atractiva posible puede aumentar nuestras posibilidades de venderla. Puede que no sea perfecta para el posible comprador, pero si siente que tiene posibilidades y puede centrarse en conseguir lo que verdaderamente quiere y no tener que prestar atención a pequeños detalles, será más fácil que se enamore de ella, también que sienta que el precio es justo.