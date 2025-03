Y es que ya no es una excepción encontrar un "Se vende casa okupada". Pero, ¿por qué alguien pagaría esas cantidades a pesar de tener un inquilino dentro? Porque son más baratas. En sus anuncios no hay fotos ni del comedor, ni de las habitaciones, ni de la cocina. Solo imágenes del exterior para publicitar la venta, porque son pisos en los que sus propietarios no pueden entrar.