Muchos propietarios logran un dinero extra alquilando su piscina durante los meses de verano para reuniones de amigos y familias

Cómo prevenir ahogamientos en playas y piscinas: la regla de mirar al niño cada 10 segundos, clave para un baño seguro

Compartir







Disponer de una piscina privada en el domicilio durante estos meses de verano puede convertirse en una fuente extra de ingresos, sobre todo cuando llegan las olas de calor. Algunos propietarios las alquilan por horas para reuniones privadas o festejos de amigos y de familias, según informan Pelayo Ortiz y Laura Arias.

Uno de ellos es Antonio Molina, quien asegura que "en el primer mes sacamos unos 2.000 euros". La demanda se ha disparado en los últimos años. Actualmente, en la web de Cocopool se alquilan por horas 750 oasis privados por toda España.

Gerard Xalabardé, CEO y cofundador del negocio, asegura que se trata de un activo que está "infrautilizado" y explica que muchas personas deciden rentabilizar las piscinas y el jardín puesto que "se utilizan poco al año y, aún así, el dueño tiene que hacer frente al costoso mantenimiento".

Hasta 15.000 euros por el alquiler de piscinas

La mencionada plataforma de alquiler de piscinas privadas espera llegar a tener más de 1.000 piscinas disponibles en su web para finales de 2025 y superar así la cifra de 20.000 bañistas que utilizaron su servicio en 2024.

Desde Cocopool destacan que "lo que empezó como una alternativa puntual se ha convertido en un fenómeno creciente" tanto entre las personas que buscan un espacio donde poder disfrutar con privacidad de la época estival como para los propietarios, quienes pueden alcanzar ingresos medios de unos 5.000 euros por temporada, aunque en zonas más demandadas pueden llegar a 15.000 euros.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Por supuesto, los dueños registrados en la web pueden configurar sus propias normas, precios y horarios. Por el lado de los usuarios, la mayoría de ellos lo hacen para celebrar algún tipo de evento, como cumpleaños, encuentros familiares o incluso 'teambuildings' de empresas.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

"Cuando alquilas, también accedes al jardín, puedes usar una barbacoa o incluso una zona 'chill-out'. Es como tener una segunda casa por unas horas", señalaba recientemente Gerard Xalabardé.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

El precio para el alquiler de una piscina arranca en 30 euros por persona y día, en función del espacio y de los servicios extra que estén disponibles. Cocopool se encarga de gestionar los pagos, facilitar contratos y ofrecer asistencia ante cualquier imprevisto.