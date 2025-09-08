La historia de la vivienda en España: de la época dorada de los 50 al estallido de la 'burbuja inmobiliaria'

Un recorrido por los momentos clave de la construcción de viviendas en España y el acceso a ellas de los ciudadanos

Las claves de la crisis de la vivienda en España: los jóvenes, la falta de mano de obra y el fenómeno europeo

Compartir







El acceso a la vivienda ha cambiado de forma radical a medida que han pasado los años. De un paraíso en el que todos los ciudadanos tenían acceso a una casa privada, pasando por la 'burbuja inmobiliaria' hasta llegar a la crisis de precios que tenemos hoy en día. Un recorrido por nuestra historia.

En los años 50, infinidad de españoles emigraron del campo a la ciudad. Una época dorada donde todo el mundo aspiraba a vivir en su propia casa. Uno de los ejemplos lo ponen los personajes de ficción 'Petra y Rodolfo', algo que era habitual, 12 años de novios sin poder casarse por culpa de no conseguir pisito: "Si ganaras dinero, no habría problema. ¡En la Puerta del Sol tendríamos piso!".

Peseta a peseta, letra a letra, las familias iban pagando un puñado de metros cuadrados donde tenían que caber todos los miembros de la casa sí o sí. Una época donde era fácil mudarse y endeudarse, vivir en armonía y tener un hogar digno para cualquier persona.

Sin embargo, todo empezó a truncarse a partir de los años 90, cuando los nuevos ricos, fruto de la cultura del 'pelotazo', se dedicaron a levantar edificios. Un problema que explotó por los aires en 2008, con la famosa y trágica 'burbuja inmobiliaria'. Un dura situación en el que los españoles ni invirtiendo todo el sueldo podían afrontar su hipoteca.

A partir de ahí se empezaron a multiplicar los desahucios, se complicó el poder pedir una hipoteca, tener una vivienda digna y vivir en un sitio con unas mínimas estancias para el futuro de una familia. Ya no se trata de comprar, el reto hoy en día es simplemente encontrar un techo dónde mudarse. Al final, el acceso a la vivienda se ha convertido en un lujo, porque acceder a la vivienda siempre ha sido cosa de ficción y últimamente casi casi de ciencia ficción.