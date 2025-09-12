Redacción Uppers 12 SEP 2025 - 14:08h.

La vivienda, de 438 metros cuadrados, está localizada en el barrio de Sol, muy cerca de la plaza Mayor

Nacho Duato, sobre su relación con Miguel Bosé: "No fui el amor de su vida"

Compartir







El coreógrafo y exbailarín Nacho Duato, figura indiscutible de la danza española contemporánea, ha decidido poner a la venta su piso en pleno corazón de Madrid, un inmueble que compró en mayo de 2003 y que refleja a la perfección su estilo, elegancia y personalidad. Pide por él mas de tres millones de euros, en una operación que combina cultura y exclusividad inmobiliaria.

Durante años, el exdirector de la Compañía Nacional de Danza y actual director artístico del Ballet Mikhailovsky convirtió este espacio en su refugio de 438 metros cuadrados en la capital, cercano a algunos de los puntos más visitados de la ciudad y en el céntrico barrio de Sol, a solo unos pasos de la Gran Vía y de la plaza Mayor. Ahora ha decidido dar un giro inesperado y buscar nuevos horizontes ofreciendo el inmueble a quien se pueda permitir un desembolso de 3,45 millones de euros.

Completamente reformado y listo para estrenar

El piso cuenta con cuatro dormitorios, tres baños y dos salones, uno de ellos incluye un 'office' independiente con bodega, ideal para reuniones y momentos especiales. Está completamente reformado y listo para estrenar, según reza el anuncio del portal inmobiliario, que especifica que se trata de "la segunda planta alta de una elegante finca clásica" y que se encuentra en una de las calles más emblemáticas del barrio de Sol.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Uppers para enterarte de todo! Newsletter de Uppers ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

En el interior, destaca la apuesta del color blanco en suelos, paredes y techos, con las obras de arte, los textiles, los muebles de diseño y los objetos decorativos como los grandes protagonistas del color y la personalidad en cada estancia.

Al entrar en el piso hay un recibidor con armario gabanero, que conecta con el salón principal, muy luminoso gracias a sus tres balcones. La zona de descanso está compuesta por tres dormitorios, uno de ellos exterior con mirador y chimenea, todos con balcones que dan a un patio de luces.

Dos de los dormitorios cuentan con baño en suite, mientras que todos disponen de armarios empotrados. Un tercer baño completo, de diseño moderno, está destinado al uso de cortesía. La cocina, independiente y muy espaciosa, incluye una zona de lavandería y salida de servicio.

Portería y opción a plaza de garaje

La finca cuenta con servicio de portería, ascensor y opción a plaza de garaje, algo que revaloriza bastante la propiedad, teniendo en cuenta que en el centro de Madrid no se puede aparcar. Duato ha encargado la comercialización de esta vivienda a la inmobiliaria de lujo Berkshire Hathaway HomeServices, que no duda en catalogarla como una "oportunidad única para vivir o invertir en una de las zonas más exclusivas de Madrid".