Agencia EFE 04 DIC 2025 - 10:53h.

La Ley de Vivienda Vacacional ha sido la gran apuesta de Jéssica de León durante la primera parte de la legislatura y ha suscitado una amplia controversia

La Ley de renovación y modernización turística de Canarias echa de sus casas a muchos canarios

La consejera de Turismo del Gobierno de Canarias, Jéssica de León (PP), sufrió ataques con piedras contra su casa y su coche y todo tipo de amenazas e insultos en redes sociales durante la tramitación de la Ley de Vivienda Vacacional, que fue aprobada por el Parlamento el 12 de noviembre.

Lo ha dado a conocer en una entrevista en Radio Sintonía el vicepresidente de Canarias y líder del PP en las islas, Manuel Domínguez, quien ha alertado, incluso, de que algunos mensajes en redes sociales llaman a "quemar viva" a De León.

La gran apuesta de Jéssica de León

"No le gusta que lo cuente, pero me da igual, esto tengo que denunciarlo", ha dicho Domínguez en alusión las amenazas que ha sufrido su compañera, que él liga a la controversia que se generó en torno a su apuesta por regular el negocio de la vivienda vacacional en las islas, ante el impacto que está teniendo en la comunidad.

Son hechos que la propia consejera ha denunciado ante la Policía y que ahora están sujetos a investigación.

La Ley de Vivienda Vacacional ha sido la gran apuesta de Jéssica de León durante la primera parte de la legislatura y ha suscitado una amplia controversia, tanto por parte de quienes creen que llega tarde y que ha generado un "efecto llamada" por lo que ha tardado en tramitarse, como por quienes lo consideran un ataque al sector y sostienen que su aplicación va a expulsar del mercado a una mayoría de viviendas vacacionales.

Dirigentes políticos de todo signo han expresado su apoyo a Jéssica de León tras conocerse estos hechos, empezando por el presidente del Gobierno canario, Fernando Clavijo, para quien "son inadmisibles".

"La discrepancia con una responsable pública no puede derivar en actos que vulneren nuestra convivencia. Mucho ánimo para la consejera Jéssica de León. Confío en que se pueda esclarecer lo sucedido y desde el Gobierno de Canarias nos reafirmamos en nuestro compromiso con el respeto y el diálogo", ha escrito el líder de Coalición Canaria en la red social X.

El presidente del PP y vicepresidente de la comunidad, Manuel Domínguez, ha escrito en X: "Todo mi apoyo a Jéssica de León. Hemos venido a la política a tomar decisiones. Decisiones que son valientes".

También el secretario general de los socialistas canarios y ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, le ha expresado su apoyo: "Las discrepancias en política son legítimas, la violencia nunca. Condenamos estos hechos, rotundamente. Es inaceptable".