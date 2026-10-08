El impacto de los desahucios en la salud: ansiedad, depresión y un mayor riesgo de mortalidad

José Rocamora 08 OCT 2026 - 16:18h.

Estudios españoles y norteamericanos muestran como los desahucios afectan gravemente a la salud de quienes son expulsados de sus viviendas

Todo sobre la muerte de Maricarmen

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Vivir un desahucio supone una situación de máximo estrés y diversos estudios han vinculado estos procesos, que en muchos casos se prolongan durante años, con un importante deterioro de la salud física y mental de quienes los sufren.

Riesgo de muerte prematura

Una de las investigaciones más relevantes en España fue realizada por la Universidad de Granada entre personas afectadas por desahucios. Sus conclusiones reflejan el fuerte impacto psicológico de estas situaciones: el 88 % de los participantes sufría ansiedad severa y el 91 % presentaba síntomas de depresión grave.

Las consecuencias también han sido analizadas en estudios internacionales. Una investigación desarrollada en Estados Unidos concluyó que la simple notificación de un desahucio incrementa en un 19 % el riesgo de muerte prematura. Cuando la orden llega a ejecutarse, ese porcentaje aumenta hasta el 40 %.

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Detrás de estas cifras hay historias concretas que muestran el impacto que puede tener la pérdida de una vivienda. En Barcelona, en 2024, dos hermanas se quitaron la vida horas antes de que fuera a ejecutarse su desahucio.

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En Jaén, hace apenas dos días, Charo se quedó en la calle junto a sus dos hijos menores de edad tras perder su vivienda.

Y en Madrid, Paquita, de 83 años y enferma de Parkinson, permanece pendiente de un desahucio. Un caso que recuerda inevitablemente al de Mari Carmen y que vuelve a poner el foco sobre las consecuencias humanas de estos procesos, especialmente cuando afectan a personas mayores y en situación de vulnerabilidad.