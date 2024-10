Estudiantes de Bachillerato amenazan con convocar una huelga si no ven ya los modelos de la nueva selectividad

"Soy estudiante de bachillerato y estoy harta de no saber qué nos espera en la PAU, no podemos dar clase con temario PAU porque no sabemos cuál es y estamos perdiendo el tiempo que tenemos", escribe una estudiante en la firma de esta petición, mientras otra profesora señala que "preparo a alumnado de segundo de Bachillerato y aún no tenemos ningún tipo de instrucción".