Merchi bajaba a recoger unas cosas al garaje cuando la reportera le preguntó por cómo se encuentran tanto su hija como su nieta . No quiso responder y volvió a meterse rápidamente en la casa.

Leticia Requejo, colaboradora de 'TardeAR', contó en el programa de este lunes cómo está ahora mismo Anabel Pantoja, después de la investigación anunciada por el Tribunal Superior de Canarias para esclarecer el origen de as lesiones físicas de su hija Alma. "He hablado con ella a lo largo de los días y ahora mismo ella necesita desconectar, por salud mental. No quiere saber nada más", explicó Requejo.