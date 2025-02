Cuando Montoya comenzó el visionado, coincidió que Anita estaba sufriendo un gran bajón pensando en él. Llorando, afirmó que estaba muy decepcionada con él. "He estado muchos días llorando por él y al final tengo una persona aquí con la que estoy bien, que me hace reír, que me cuida... Al final cuando ves esas actitudes por parte del amor de tu vida, te dejas llevar. No me arrepiento", le estaba contando Anita a Bayan en su habitación, contándole que ya había caído de lleno en la tentación con Manuel.