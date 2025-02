Como no podía ser de otra manera, el post ya se ha llenado de miles de 'me gustas' y comentarios de su legión de seguidores, que están siendo una red apoyo incondicional para ella en estos momentos tan delicados. Pero, a pesar de lo difícil que está siendo todo para ellos, ya ha salido a la luz que Anabel Pantoja no va a quedarse de brazos cruzados. Tras salir a la luz la investigación judicial por las "lesiones" de su hija, la sobrina de la tonadillera va a tomar una drástica decisión.