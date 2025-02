Claves para ‘sobrevivir’ al grupo de WhatsApp del colegio

Para mantener la paz en los grupos de WhatsApp del colegio, hay que seguir unas sencillas claves para ‘sobrevivir’ a ellos

Lo esencial es ser consciente del objetivo de ese grupo y seguir las normas que se establezcan para un buen uso del mismo

Excursiones escolares: ¿Quién firma la autorización con padres divorciados?

Como buenos padres, se quiere estar al tanto de todo lo relacionado con un hijo, y se piensa que una buena forma de hacerlo es estar conectados de una manera sencilla y cómoda. Para ello se crean los famosos grupos de WhatsApp de padres y madres del colegio.

Gestionar este grupo de WhatsApp puede ser algo frustrante y se requiere de mucha paciencia, pero es que pocos padres están exentos de utilizarlos, ya que, esta aplicación de mensajería instantánea es la mejor opción de comunicación para poder tratar los temas relacionados con los hijos de manera inmediata. O eso piensan algunos.

La gran cantidad de mensajes que se pueden llegar a mandar, puede resultar abrumador para los padres. Por esto, en este artículo vamos a compartir algunos consejos para ‘sobrevivir’ al grupo de WhatsApp del colegio.

Mantener conversaciones puramente informativas

Una de las principales normas que se deberían poner en los grupos del colegio es que solo sea para informar sobre reuniones, actividades o cualquier duda que surja. Lo más cómodo para todo es utilizar este grupo para difundir información útil y no para usarlo como si fuera un grupo cualquiera de amigos donde se pasan memes, imágenes o se hablan de conversaciones que no tienen nada que ver con el colegio.

Reaccionar a los mensajes

Esta nueva interacción de WhatsApp puede ayudar mucho cuando se difunde un mensaje en el que solo se busca que llegue una información, pero se necesita hacer saber que dicho mensaje ha llegado. En este caso, se recomienda que los padres hagan uso de estas reacciones a ese mensaje informativo, ya que en caso de haber 30 padres en el grupo, habrían 30 mensajes distintos diciendo que lo han leído.

Usar las encuestas

En el caso de que se requiera solicitar una respuesta de sí o no, o elegir entre varias opciones, lo más cómodo es hacer uso de estas encuestas. De esta manera, todas las respuestas quedan ordenadas y organizadas y no quedan un montón de mensajes que luego hay que clasificar. Además, tampoco se abre espacio para el debate, sobre todo en aquellos casos en los que no hay más opciones que las que se plantean.

Evitar los debates externos y opiniones polémicas

Cuando se mencionan temas polémicos como pueden ser sobre política o religión, que además, no tienen nada que ver con el objetivo del grupo. Se pueden crear ambientes de tensión y debate que no se necesitan. Por esto, es fundamental evitar esos temas que no tienen nada que ver con el colegio y tienen la capacidad de generar un conflicto totalmente innecesario entre los padres.

Evitar los portavoces del grupo

Otro de los errores más graves que se pueden cometer en este tipo de grupos es que algún padre o madre se autoproclame portavoz del grupo. Esto va a generar conflictos entre los progenitores, ya que se crea una jerarquía imaginaria, que puede que no sea del agrado de todos. Siempre se recomienda respetar los mensajes de todos y que no haya nadie que haga de moderador.

Evitar compartir información privada, sensible o fotos

En estos grupos de WhatsApp de los colegios se habla de menores, y eso implica una responsabilidad legal importante por parte de los padres y docentes. Por ello, se debe siempre evitar compartir mensajes que contengan información privada o sensible, así como fotografías de los menores que no tengan relación con el colegio, ya que nunca se puede asegurar el destino final de dichas imágenes.

Tener clara la finalidad del grupo

Como hemos mencionado anteriormente, el grupo de WhatsApp del colegio debería ser informativo, pero, si se requiere de una mayor interacción, es necesario que se aclare y pacte qué temas se van a tratar y, si fuera necesario, concretar los que no. Se deben poner límites, ya que, en caso contrario, se podría crear confusión y no concretar nada.

Establecer algunas normas de funcionamiento

Se recomienda que sean pocas normas, pero muy claras como por ejemplo, no mandar audios, y que todo quede por escrito; que sean mensajes breves y claros; que se respete un horario razonable y no se esperen respuesta a partir de cierta hora; que no se utilice el grupo como si fuera uno de amigos; que no haya spam constante. También hay que asegurarse de que si alguien se salta las normas, otra persona del grupo pueda hacerle ver su error para que pueda rectificar, y sobre todo, para que no lo tome como costumbre.

La importancia de una buena educación

Evidentemente, dentro de estos grupos hay que priorizar la buena educación, respetando siempre a todos los miembros del grupo para que no haya faltas de respeto.

Consejos para padres y madres que se puedan sentir abrumados