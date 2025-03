Ranking de abandono escolar en la Unión Europea: qué lugar ocupa España

Aunque todo el mundo espera que todos los niños puedan tener lo mejor durante su crecimiento , no es siempre así. No son pocos los que se encuentran problemas durante el camino a los que tienen que hacer frente, en algunas ocasiones, antes incluso de ser capaces de entender qué es lo que sucede .

Hay veces que esto tiene como consecuencia el abandono escolar, que no debe confundirse con el fracaso escolar. En este último caso, el alumno no es capaz o no tiene interés, en definitiva, no consigue cumplir los objetivos del curso escolar, pero sí que acude regularmente al centro escolar; en el abandono escolar el alumno se desentiende de sus estudios y deja de asistir al centro antes de cumplir la edad mínima de finalización de sus estudios.