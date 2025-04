Los adolescentes usan las redes sociales cada vez más y con más frecuencia. Bien sea para socializar, expresarse, compartir intereses o simplemente entretenerse, las usan con exceso de confianza, ajenos a los riesgos que entrañan , y ajenos también en muchos casos a la impotencia que sufren sus progenitores, la mayoría conscientes de que pueden resultar incluso peligrosas si no se usan con cabeza.

La tarea no resulta fácil si uno no está familiarizado con el tema porque “cada aplicación tiene sus propios riesgos”, avanza la experta, pero no es imposible y con un poco de esfuerzo se puede lograr. Sigue leyendo y te mostramos cómo.