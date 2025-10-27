El 'sharenting' ha sobrepasado los límites de la intimidad de los niños

El Gobierno ha querido desarrollar una nueva ley como primer paso para regular y proteger los derechos de la infancia

MadridLa sobreexposición de algunos menores en redes sociales por parte de sus padres ha sobrepasado los límites de la intimidad de los niños y desde el ministerio de Juventud e Infancia han querido poner coto al conocido como ‘sharenting’ desarrollando una nueva ley como primer paso para regularlo.

El sharenting es una práctica cada vez más extendida que consiste en compartir imágenes, vídeos o información de menores en redes sociales por parte de sus propios progenitores o familiares.

La ministra Sira Rego se reunirá a lo largo de la semana con distintos grupos y el comité de expertos que le permitirán avanzar en la nueva ley que garantice los derechos de los menores en el mundo digital, “se tiene que regular para proteger los derechos de la infancia; es algo absolutamente fundamental”.

Se prevé que se incluyan recomendaciones por tramos de edad, de la primera infancia a la adolescencia, ya que cada etapa de la vida conlleva comportamientos y desarrollos diferentes.

Los peligros del ‘sharenting’

Desde la Policía Nacional o fundaciones de protección a la infancia han advertido en numerosas ocasiones de los riesgos que supone la práctica del ‘sharenting’. Aseguran que el 89% de los padres publica fotos o videos de sus hijos en redes al menos una vez al mes, ignorando los riesgos, y el 72% del material incautado a pedófilos está compuesto por imágenes cotidianas no sexualizadas de menores.

“Una vez que compartes una foto de tu hijo en internet, pierdes el control para siempre”, es el lema de la campaña creada por la fundación SOL y la Policía Nacional que pone de manifiesto la cara más peligrosa de la sobreexposición de los menores en el entorno digital.

Según un informe llevado a cabo por EU Kids Online el 23% de los niños tiene presencia en línea incluso antes de nacer porque sus padres publican imágenes de las ecografías durante el embarazo. Este porcentaje se dispara rápidamente, hasta el punto de que el 81% está en Internet antes de cumplir los 6 meses. La cifra sigue aumentando en los primeros años de la infancia.

Consejos