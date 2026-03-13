Neurodivergencias: Captarlas es vital para evitar el fracaso escolar y poder llegar hasta la universidad

Silvia Asiain 13 MAR 2026 - 18:25h.

Una de cada cinco personas tiene cerebro neurodivergente, hablamos de dislexia o TDAH

La hospitalización de adolescentes por déficit de atención e hiperactividad, TDAH, se multiplica por 17 en 10 años

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Una de cada cinco personas tiene cerebro neurodivergente. Hablamos de dislexia o TDAH. El problema es que si no se diagnostica esta neurodivergencia, pueden caer en la desmotivación. Por eso, es tan importante que los centros escolares estén preparados.

Leo repetía errores y no se daba cuenta de las cosas. Eric reconoce que le iba bastante mal y suspendía muchas asignaturas. Quienes tienen este tipo de problemas de aprendizaje necesitan una enseñanza a medida para desarrollar todo su potencial. "En una clase estándar es muy complicado no solo que te sigan el ritmo sino darte cuenta del problema que tienen. Y aquí se ve perfectamente", explica Jessica Martín, profesora del Colegio Internacional Judy Sharp.

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Después de años de fracaso escolar gran parte de ellos estaban desanimados. "Me sentía como que iba a seguir sacando malas notas. Somos pocos en clase y te lo explica todo a ti". Otros valoran que hagan experimentos que les ayudan a visualizar, como dice Uxue.

Cuando se sienten cómodos ya pueden aprender, destaca Louise Aulbach, directora del Colegio Internacional Judy Sharp. "Tienen capacidades de sobra para llegar donde quieran llegar", confirma Jessica.

"Si quieren ir a la universidad les preparamos para ello", apostilla Louise. De hecho, ocho de cada diez alumnos de este colegio internacional de Madrid realizarán estudios universitarios.