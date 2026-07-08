Alfonso Bullón de Mendoza defiende una universidad accesible para todos

El presidente de la ACdP destaca el crecimiento del CEU y sus planes estratégicos

José Luis Martínez-Almeida ensalza su trayectoria académica y su compromiso con España

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El historiador y catedrático Alfonso Bullón de Mendoza ha participado en un desayuno informativo de Nueva Economía Fórum, donde ha defendido una universidad abierta a todos los estudiantes, con independencia de sus recursos económicos. El presidente de la Asociación Católica de Propagandistas también ha repasado la evolución del sistema universitario español y el crecimiento experimentado por el CEU.

Crecimiento del proyecto educativo

Bullón de Mendoza ha asegurado que el CEU ha incrementado un 45% el número de alumnos gracias a sus planes estratégicos y a una importante inversión. En el acto, al que han asistido representantes del ámbito político, empresarial y académico, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha reconocido su trayectoria y su dedicación a la educación, la investigación y el servicio a la sociedad.