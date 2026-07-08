Agencia EFE 08 JUL 2026 - 09:22h.

La Aemet mantiene quince comunidades en aviso por altas temperaturas

En Cataluña se ha activado la alerta máxima por riesgo de incendio forestal, donde los Bomberos continúan las labores de extinción

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Este miércoles continúa el calor intenso en todo el país, con máximas que podrán alcanzar los 44 grados. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene quince comunidades en aviso por altas temperaturas, dos de ellas, Cataluña y Comunidad Valenciana en nivel rojo por peligro extraordinario.

Cataluña mantiene el nivel rojo en la provincia de Tarragona por máximas de hasta 44 grados en zonas bajas del cauce del Ebro. En áreas de la provincia de Barcelona, Lleida y Girona el aviso es naranja con temperaturas entre los 38 y 41 grados.

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La Comunidad Valenciana también tiene alerta roja en el litoral sur de Valencia, pudiendo llegar a registrar hasta 42 grados en zonas del interior. En el resto de la comunidad se encuentra en nivel naranja, donde los valores alcanzarán los 39-42 grados.

Los termómetros rozarán los 42 grados

La Región de Murcia y las islas de Mallorca, Ibiza y Formentera (Baleares) están también en aviso naranja por máximas que oscilarán entre los 39-42 grados.

Andalucía ha activado la alerta naranja en las provincias de Córdoba, Granada, Huelva, Jaén y Sevilla por temperaturas que escalarán hasta los 40-42 grados, mientras que en Aragón el calor será sofocante en toda la comunidad, con valores entre 39-41 grados.

En Castilla y León solo hay aviso naranja por máximas hasta los 39 grados en las provincias de Ávila y Salamanca, dejando al resto de la comunidad bajo aviso amarillo, mientras que en Castilla-La Mancha el calor será muy notable en todas las provincias con altas temperaturas entre los 37 y 40 grados.

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Extremadura continúa en aviso naranja por intenso calor con máximas que subirán hasta los 40-41 grados en áreas de las vegas del Guadiana, Barros, Serena, la Siberia extremeña, Tajo y Alagón y Villuercas y Montánchez. En la Comunidad de Madrid la alerta también es naranja, con máximas que registrarán valores entre 37-39 grados.

En zonas de la ribera del Ebro perteneciente a las comunidades de La Rioja y de Navarra el nivel es naranja por máximas que escalarán hasta los 39 grados.

Canarias solo mantiene el aviso naranja en la isla de Gran Canaria por calor con temperaturas de 39 grados en medianías del oeste, sur y sudeste, donde localmente se superarán los 40 grados. Las temperaturas nocturnas apenas bajarán de los 26-28 grados, pudiendo incluso superar ese umbral.

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En el norte, las provincias gallegas de Lugo y Ourense (Galicia) y Álava (País Vasco) siguen en aviso amarillo también por calor, hasta los 36 grados.

Los cielos se mantendrán despejados y, además, en puntos de las comunidades de Aragón, Castilla y León, La Rioja, Navarra, País Vasco y de la Comunidad Valenciana hay alerta amarilla por tormentas, que podrán ir acompañadas de rachas fuertes o muy fuertes de viento, chubascos y posible granizo.

La Aemet también advierte de niveles de peligro de incendio alto y extremo en buena parte de la península y Baleares. Cataluña está siendo la comunidad más afectada, donde se ha activado la alerta máxima por riesgo de incendio forestal.