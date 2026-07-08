Las fuerzas del Mando Central de EEUU informan de "una nueva ronda de ataques ofensivos contra Irán" al que acusan de violar el alto el fuego

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Estados Unidos ha vuelto a atacar a Irán, tras la tregua firmada en Versalles, que pausó el conflicto por tres semanas. El Mando Central del Ejército de Estados Unidos (CENTCOM) ha justificado los "fuertes" ataques contra Irán por las "agresiones" de Teherán contra buques en el estrecho de Ormuz, en lo que supone el inicio de una nueva escalada de tensiones en la estratégica vía marítima. El régimen iraní ha respondido con ataques a 85 instalaciones militares estadounidenses ubicadas en Bahréin y Kuwait, que asegura haber "destruido".

"Las fuerzas del Mando Central de Estados Unidos han completado una nueva ronda de ataques ofensivos contra Irán, en los que han alcanzado más de 80 objetivos con munición de precisión", ha señalado el CENTCOM en un comunicado difundido en redes en el cual ha esgrimido que dicha acción es una "respuesta inmediata" a los "últimos ataques de Irán contra buques comerciales que transitaban el estrecho de Ormuz".

Los mandos militares de EEUU ha informado de los ataques a los sistemas de defensa aérea iraníes, redes de mando y control, instalaciones de radar costeras, sistemas de misiles antibuque y más de 60 pequeñas embarcaciones de la Guardia Revolucionaria en el estrecho y sus alrededores", con el objetivo de "mermar la capacidad de Irán de seguir atacando el comercio internacional" que transita por el referido paso que conecta los golfos Pérsico y de Omán.

Al inicio del lanzamiento de esta oleada de ataques contra la República Islámica, el Mando Central justificó en redes su actuación alegando buscar imponer un "alto coste por atacar y poner en peligro a buques comerciales tripulados por civiles inocentes en una vía marítima internacional".

El régimen de los ayatolás, por su parte, no ha tardado en responder y aseguró haber "destruido" 85 instalaciones militares estadounidenses en Bahréin y Kuwait, además del derribo un dron tipo MQ-9 "enemigo".

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"Las fuerzas navales y aeroespaciales de la Guardia Revolucionaria de Irán, mediante operaciones conjuntas con misiles y drones, han destruido 85 importantes instalaciones militares estadounidenses en Port Salman, la Quinta Flota de Estados Unidos en Bahréin y la base aérea kuwaití de Ali Salem", ha anunciado la Guardia iraní en un comunicado recogido por la agencia Tasnim, vinculada al brazo militar.

Explosiones y columnas de humo en Hormozgan

Desde Irán, varios medios oficiales han informado ya de explosiones y columnas de humo en la ciudad de Bandar Abbas, la isla de Qeshm y la localidad de Sirik, toda ellas situadas en la provincia de Hormozgan, en el sur del país.

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En cuanto a la primera, capital de la provincia, el director de los puertos de Shahid Bahonar y Hormozgan Este ha afirmado que "el humo negro que se ve detrás del mercado de pescado de Bandar Abbas se debe a que proyectiles enemigos han impactado en el muelle pesquero de Bandar Abbas y han provocado un incendio en varios barcos pesqueros públicos", según ha recogido la radiotelevisión estatal iraní, IRIB.

Esta misma cadena ha informado minutos antes de varias explosiones, seis o siete, en Bandar Abbas, Qeshm y Sirik. En estos ataques se han registrado varias víctimas que han sido trasladadas al Hospital de Minab, en la propia provincia de Hormozgan, tras ser alcanzadas por metralla de un proyectil en el muelle comercial de la ciudad de Sirik, según ha señalado la agencia de noticias Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria.