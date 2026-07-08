Desde el Ejecutivo destacan además que Estados Unidos tiene superávit comercial con España y "se beneficia más"

Donald Trump amenaza con detener "completamente" el comercio con España: es "una causa perdida, un aliado terrible"

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AnkaraEl Gobierno de España ha respondido a la última amenaza del presidente estadounidense, Donald Trump, quien este miércoles, en la cumbre de la OTAN de Ankara, Turquía, ha llegado a definir a España como "un caso perdido", asegurando que no quiere "hacer más negocios" con el país, que califica también como "un aliado terrible" de la Alianza Atlántica. De hecho, cargando con dureza una vez más por su gasto en defensa, ha llegado a dictar la detención de el comercio bilateral entre las dos naciones.

"No quiero tener nada que ver con España. Corta todo comercio con España, por favor, incluidas las visitas", ha dicho en plena rueda de prensa previa a la cumbre, dirigiéndose a su secretario del Tesoro. Y no contento con ello, ha continuado elevando todavía más el tono: "Son mala gente, molestan, obstaculizan. Veremos como lo hacen cuando vuelvan y digan 'por favor, por favor... queremos hacer negocios contigo, señor'".

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La contestación desde el Gobierno de España a Donald Trump tras sus amenazas en la cumbre de la OTAN

Ante sus palabras, delante del secretario general del OTAN, Mark Rutte, y en el marco de un clima de tensión con el presidente estadounidense cargando también contra los europeos en general, desde el Ejecutivo español replican recordando que la relación comercial es con la Unión Europea en su conjunto y, por tanto, no puede singularizarse con ningún estado miembro.

Además, recuerdan que los vínculos comerciales se establecen entre empresas y no entre gobiernos, destacando, por otro lado, que Estados Unidos tiene superávit comercial con España, es decir que vende más de lo que compra y por tanto "se beneficia más" de esa relación, según trasladan fuentes de Moncloa citadas por Europa Press.

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En el Gobierno de Pedro Sánchez aseguran que reciben "con tranquilidad y normalidad" las palabras de Trump, que ha vuelto a lanzar un ataque furibundo por su negativa a gastar el 5% del PIB en defensa.

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"España es un aliado terrible en la OTAN. No participan. No pagan. No quiero saber nada de España. Corten todo el comercio con España, por favor, incluidas las visitas", ha dicho Trump durante su rueda de prensa conjunta con el secretario general de la Alianza, Mark Rutte.

No obstante, y pese a estás críticas, las cuales se vienen repitiendo en el último año, en el Gobierno aseguran que España mantiene una magnífica relación, social, cultural y económica con Estados Unidos. "No es nuestra intención que eso cambie", subrayan desde el Ejecutivo, que añade: "La relación bilateral entre Estados Unidos y España es beneficiosa para ambos países, tanto en el ámbito comercial como en el de la defensa".