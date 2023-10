El acto institucional con el que se conmemorará el 18º cumpleaños de la princesa Leonor tendrá como escenario el Congreso de los Diputados. Este martes, a partir de las 11:00 horas, la joven ejercerá sus funciones como heredera al trono jurando la Constitución en una sesión solemne de la que serán testigos las dos cámaras y las más importantes autoridades del Estado. También su familia, concretamente sus padres, los reyes de España, y su hermana pequeña, la infanta Sofía, que arroparán a la princesa de Asturias en esta cita clave dentro de la historia de la corona. Pero en su agenda oficial , aunque no aparezca reflejado en los documentos difundidos por Zarzuela, también habrá tiempo para el ocio .

Justo después de este acto, una vez haya recibido el Collar de la Orden de Carlos III en el Palacio Real (su segunda parada en su ajetreado organigrama para el 31 de octubre), arrancará la celebración informal por su mayoría de edad . Una recepción de "carácter familiar y privado" que tendrá lugar en El Pardo y a la que no podrán acceder los medios de comunicación.

Sin embargo, el aspecto en el que parecen haberse dado actualizaciones es en el de la descendencia de las infantas Elena y Cristina. Según ha publicado Vanitatis en la mañana de este jueves, "casi con toda seguridad alguno de ellos no podrá asistir". Miguel e Irene Urdangarin "estarán seguro". Sus hermanos Juan y Pablo Urdangarin y su primo Froilán, que en estos momentos no están residiendo en la capital, "harán todo lo posible por viajar hasta Madrid ese día, pero no es seguro en ninguno de los tres casos".