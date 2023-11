El menú y de la jura de la infanta Leonor: pularda, salmonete y mousse de chocolate

El menú del almuerzo en el Palacio Real tras el acto de la jura de la Constitución de Leonor ha saltado a los medios por la gran variedad gastronómica y la curiosidad por saber qué come la gente importante. El menú incluyó consomé de pularda, salmonetes y mousse de chocolate negro. Todo ello escanciado con tres tipos de vinos españoles, que se pueden comprar en los supermercados a los que vamos todos por menos de 25 euros.

Para acompañar el almuerzo se podía escoger entre un vino blanco, uno tinto y un espumoso, los tres made in Spain y que se pueden adquirir por menos de 23 euros , dos de ellos en los supermercados de siempre. El vino blanco fue As Voltas 2022, elaborado con la variedad Albariño que cuesta 9.75 euros; el vino tinto fue un Crianza 2020 de la bodega Arzuaga, un Ribera Del Duero elaborado con Tempranillo, Cabernet y/o Merlot que se puede comprar por 22,90 en Carrefour. El espumoso que completó el trío fue el At Roca Brut, del Penedés, que cuesta 15 euros.