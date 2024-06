Elecciones europeas 2024: ¿Qué es ‘Se Acabó la Fiesta' y cuál es la ideología del partido de Alvise Pérez?

Apoyo con el que ha conseguido más de 15.000 firmas con la que ha validado su c andidatura a las elecciones europeas 2024 . Asegura que en solo cuatro días logró reunir 136.000 firmas de apoyo, muchas más de las 15.000 requeridas para poder concurrir a los comicios. El boca a boca y las redes sociales hicieron el trabajo.

Él, la 'ardilla principal', como le gusta llamarse, dice rebelarse contra "la corrupción y la partitocracia" y ha prometido a sus seguidores que con su entrada en política "se le acaba la fiesta" a los "criminales", entre los que sitúa al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. "No me pidáis hacerlos dimitir. No quiero eso, que después huyen a Dominicana. Aquí a los corruptos, pederastas y criminales queremos meterlos en prisión", les dice a sus 'ardillas' animándoles a ponerse del lado de la 'resistencia'.