Alberto Núñez Feijóo considera imposible recuperar los consensos con Pedro Sánchez: "Vive del sectarismo"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo , ha asegurado que España está viviendo un "desafío nacional" por el cupo catalán pactado entre el PSOE y ERC , cuyo objetivo ha apuntado que es "financiar el 'procés'" , y cree que no se puede recuperar el consenso con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, porque "vive de la confrontación y del sectarismo salvaje".

"El sanchismo no va a durar siempre. Yo puedo decir varios nombres del PSOE con los que sería muy fácil, o verosímil al menos, recuperar los consensos. ¿Se puede recuperar el consenso con Sánchez? No. Vive de la confrontación y del sectarismo salvaje. Su proyecto no es España, es él", ha afirmado este domingo en una entrevista en 'El Mundo', recogida por Europa Press.