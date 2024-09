José Manuel Albares respeta la "decisión soberana" de Venezuela y evita hablar de "dictadura", al contrario que Margarita Robles

"Convocar a un embajador, yo lo he hecho en varias ocasiones, y llamar a consultas son decisiones soberanas de cada Estado y por lo tanto no hay nada que comentar ", ha indicado el ministro en una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, donde ha recordado que trabaja para "tener las mejores relaciones posibles con el pueblo hermano de Venezuela ", del que el pueblo español se siente " tremendamente cercano ".

Asimismo, ha evitado calificar a Venezuela como una "dictadura", al contrario de lo que hizo la víspera la ministra de Defensa, Margarita Robles, desencadenando la respuesta de Caracas. Albares ha esgrimido que como no es ni "catedrático de Derecho constitucional" ni "un politólogo" , sino ministro de Exteriores, es "la última persona" que debe poner "cualquier tipo de calificativos", sobre todo de "un país hermano" el venezolano.

Así las cosas, ha sostenido que la proposición no de ley formulada por los 'populares' y avalada también con el voto de Vox, UPN y CC, "no era a favor de los venezolanos ni de Venezuela, era contra el Gobierno". "El Partido Popular no apoya a los venezolanos, se apoya en el sufrimiento de los venezolanos para atacar al Gobierno", ha zanjado.