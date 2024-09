Edmundo González se suma a una lista cada vez más amplia de opositores exiliados de Venezuela

Actualmente, reside en Estados Unidos junto a su familia, lo que no ha evitado que siga en el punto de mira de las autoridades venezolanas. Sobre él pesa una orden de arresto emitida a instancias de la Fiscalía, que en octubre del año pasado le acusó entre otros delitos de traición a la patria y usurpación de funciones.

Las autoridades venezolanas, en particular el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y la Fiscalía, han solicitado a las de España la detención y extradición de todos estos dirigentes, en virtud de una serie de delitos a los que no ha dado pábulo la parte española, que no ha adoptado medida alguna contra ellos.