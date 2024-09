Alberto Núñez Feijóo carga contra el Gobierno de Pedro Sánchez: "Se han creído que gobiernan a idiotas"

Feijóo ha remarcado que el Gobierno es " incapaz de aunar a los españoles " en una legislatura "ingobernable" y ha advertido que su partido "no se quedará esperando su turno" e impulsará "otra política" frente a un Ejecutivo "insostenible".

"No esperemos ahora soluciones de la Moncloa, que bastante tienen con lo suyo. Las soluciones van a venir de la sociedad y nosotros vamos a representarla. Somos diferentes a lo que hay", ha considerado el líder popular.

También ha sido crítico con ministros del Gobierno de Sánchez, que no ha nombrado pero a los que ha acusado de tener "dedicación exclusiva en insultar a un tal Feijóo".

"Lo único que les queda, ir a por nosotros, empezando por los presidentes autonómicos e ir a por mí. Pero les digo una cosa, ni con insultos, ni con vejaciones, ni con sobornos lo van a conseguir (...) ni intimidarán a mi partido, ni me intimidarán a mí", ha dicho.

"Lo que es de todos, se decide entre todos y de ahí no nos van a mover", ha remarcado el líder popular, quien ha acusado a Sánchez de "amenazar" a los presidentes "con pérdidas multimillonarias" si no sale adelante la senda de déficit esta semana en el Congreso o si no se aprueban los presupuestos del próximo año.