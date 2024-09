El PP propone aumentar los permisos de paternidad y que puedan ser utilizados libremente por las familias

"No podemos repartir el dinero de todos haciendo un apartado para mantener el Gobierno de Sánchez y la Generalitat de Cataluña, en manos del PSC", ha apuntado Feijóo, quien ha indicado que un nuevo modelo de país que supondría una ruptura constitucional y de la igualdad de los ciudadanos ante los servicios públicos.

Sobre el Congreso Federal que celebrará el PSOE en noviembre, Feijóo ha asegurado que es una "purga" a los últimos militantes del partido que no están en acuerdo "con el sanchismo": " Es el momento de que el PSOE hable. Si se convierte en el partido de Sánchez, Page y Barbón perderán las próximas elecciones autonómicas por no ser consecuentes con lo que dicen y con la defensa de sus ciudadanos".

"Dicen que hay Gobierno para tiempo, pero lo que hacen es perder el tiempo. España necesita un Gobierno, no un pasatiempo", ha dicho Feijóo. También ha destacado que si no se sacan adelante los Presupuestos de 2025, sería la primera vez que en democracia que un Gobierno no es capaz de aprobar los PGE durante dos años consecutivos.