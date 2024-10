Begoña Gómez reaparece para hablar de jóvenes y activismo en un acto del otro máster que mantiene en la UCM

Begoña Gómez ha destacado las preocupaciones de los jóvenes (mediante encuestas de AEFr), como el cambio climático o los cambios sociales, como la igualdad y la salud. Asimismo, también ha querido defender que un gran porcentaje de jóvenes busca trabajar o colaborar con asociaciones sin ánimo de lucro, con ONG, y que están "implicados" en el activismo. " Habremos visto 'fake news' de que los jóvenes no son activistas ".

Poco después de estas palabras, Gómez ha tenido un pequeño lapsus en su discurso , quedándose en blanco por unos segundos, y se ha disculpado. Posteriormente ha querido subrayar que la Generación Z es el "futuro más inmediato". Y, según ha explicado Gómez, se les debe involucrar en proyectos para que las asociaciones sean sostenibles. El objetivo marcado, ha detallado, es conseguir "una relación duradera" con esta generación. No obstante, tal y como ha apuntado la esposa de Pedro Sánchez, numerosos proyectos no cuentan con espacios de participación para los jóvenes, ni hay órganos de gobierno con una representación de perfiles jóvenes ni se está siendo lo suficientemente innovadores con ellos a la hora de comunicarse.

"Los jóvenes no hablan por teléfono, se mensajean, se envían mensajes de voz. El teléfono no deja de ser una herramienta de consulta. Una de cada cuatro personas entre 18 y 34 años no contesta llamadas. Las ignoran o buscan en internet de quién puede ser el número. En este punto comenzamos a distanciarnos. Estamos viendo en qué diversidad de canales tenemos que trabajar", ha comentado Gómez en su discurso sobre las nuevas vías de comunicación con los jóvenes.