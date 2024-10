Loreto Arenillas responde a la dirección de Más Madrid: "Informé sobre Errejón. El partido no consideró relevantes los hechos"

Ha remarcado que "lejos de encubrir" ella informó, ha vuelto a señalar a Manuela Bergerot y ha ampliado el círculo de personas que tenían conocimiento del caso a otros miembros de la dirección del partido. "Como las portavoces han reconocido en la rueda de prensa de hoy, no tienen constancia de ningún encubrimiento porque no lo ha habido", ha lanzado.

Loreto Arenillas ha pedido disculpas por cómo actuó y ha afirmado que "desconocía por completo los testimonios y agresiones a mujeres que estos días están apareciendo". "Estoy en shock ante dichos testimonios y quiero mandar mi apoyo a aquellas mujeres que se han visto agredidas. Pero un abuso no se tapa con otro. Yo, no solo niego los hechos por lo que se me pide el acta de diputada y se me separa de mis cargos orgánicos, defiendo que actué con corrección, dentro del error que supuso que las responsables no activasen los protocolos internos", ha zanjado.