El contundente comunicado de Más Madrid tras el caso de Íñigo Errejón: cesa a Loreto Arenillas tras su negativa a dimitir

"Desde que se conocieron las acusaciones por acoso sexual contra Iñigo Errejon, he sido objeto de una inmesa campaña de mentiras y la dirección de mi grupo parlamentario no me ha permitido ni la mas minima ocasión de explicarme. Jamás he encubierto ningún acto de acoso ni violencia machista, al contrario, he trabajado por denunciar estas situaciones durante toda mi vida, allí donde he tenido conocimiento de ello".