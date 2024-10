El exdirector de la Guardia Civil niega que informara a Koldo García de que se le investigaba por el caso de las mascarillas

"En mis 44 años de servicio público, siempre he dicho la verdad", ha enfatizado Marcos quien ha dejado claro que no conoce a Koldo García, que no le había visto nunca, ni ha mantenido reunión alguna con él, ni conversaciones por mensajes de móvil, y ha insistido en que por su condición de director de la Guardia Civil no tenía porqué conocer las investigaciones que llevaba el cuerpo.