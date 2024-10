Sumar cesa a Marta Sanchiz Abraldes, directora de gabinete de Iñigo Errejón en el grupo del Congreso

Desde Más Madrid también optaron por prescindir de ella, si bien su salida aún no está publicada en el Boletín Oficial de la cámara. Loreto Arenillas , defendiéndose tras la rueda de prensa ofrecida ayer por Mónica García, Rita Maestre y Manuela Bergerot, recalcó que informó “sobre Errejón” y “el partido no consideró relevantes los hechos”.

"Como las portavoces han reconocido en la rueda de prensa, no tienen constancia de ningún encubrimiento porque no lo ha habido", señalaba.

“Quiero mandar mi apoyo a aquellas mujeres que se han visto agredidas. Pero un abuso no se tapa con otro. Yo, no solo niego los hechos por lo que se me pide el acta de diputada y se me separa de mis cargos orgánicos, defiendo que actué con corrección, dentro del error que supuso que las responsables no activasen los protocolos internos”, sentenciaba Arenillas en su comunicado.