Otra cuestión más en toda la gestión de la DANA es por qué el Gobierno central no actuó al ver que la tragedia iba a más y ya era evidente que costaría vidas humanas . De momento, el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha adelantado el Consejo de Ministros a este próximo lunes para aprobar más medidas.

A las 12:00 horas salta la alerta de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) y son tres las llamadas de Pilar Bernabé que no son atendidas de manera adecuada, según explica la ministra Morant, por la consejera valenciana de Justicia, Salomé Pradas .

Por tanto, la cuestión, sabiendo todo lo que estaba sucediendo, es por qué esperaron hasta la noche para reunirse y por qué no se tomó el control de la situación al ver que la Generalitat valenciana no reaccionaba a tiempo. Pedro Sánchez subrayaba entonces que "no se trataba de que el Estado reemplazase a la Administración autonómica".