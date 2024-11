Varios cargos del PP ven "acorralado" a Carlos Mazón y exigen cambios en el Gobierno valenciano para afrontar la reconstrucción

Esa indignación ciudadana se visualizó este sábado en Valencia , donde miles de ciudadanos salieron a la calle para reclamar la " dimisión inmediata" de Mazón y su Consell por "no haber sabido gestionar" la catástrofe. Aunque en el PPCV culpan a entidades catalanistas de estar detrás de esa "politizada" manifestación, en las filas de la formación crece la preocupación por esa contestación social contra el PP en la región.

" Mazón no vio la magnitud de la tragedia y ahora está acorralado ", resume en privado un presidente del PP. "Le están llamando 'asesino'. Ya se ha dictado sentencia, la gente tiene una percepción y eso es muy difícil cambiarlo", admite un dirigente valenciano. "Se han cometido errores de bulto muy graves", añade otro, que ve al presidente de la Generalitat "quemado y abrasado".

La mayoría de los consultados ven " complicado " que el Gobierno de Mazón pueda remontar y lamentan que el foco no esté en la "inacción" del Ejecutivo de Pedro Sánchez o en su "desaparecida" vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera.

"Mazón va a tener que hacer una remodelación de su Gobierno porque la gestión de la Generalitat ha sido un desastre ", opina un veterano dirigente, que reconoce que Alberto Núñez Feijóo no puede dejar caer a su barón valenciano, pero tampoco puede brindarle un 100% de apoyo tras los "errores evidentes" que se han cometido.

"Si las autonómicas fueran el próximo año, Mazón no sería candidato. Al ser más adelante, ya veremos si consigue recuperarse", asegura un 'barón' del PP, que advierte además que para cualquier movimiento necesitarían a Vox, porque no tienen mayoría absoluta en el Parlamento autonómico. "A Vox le interesa desgastar a Mazón y no va a dar la opción de sustituirle por nadie", agrega.